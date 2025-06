Curve pieghe e drittoni Le Biondetti a tutto gas Si rallenta per la Bucine

Curve pieghe e drittoni, le biondetti a tutto gas si rallentano per la bucine, ma il Mugello resta una arena di pura adrenalina. Riccardo Galli ci presenta tre numeri che definiscono questa pista iper-veloce, tecnica e perfetta per chi preferisce gestire la gara con intelligenza, non solo con smorzate di potenza. E ora, scopriamo i dettagli che possono fare la differenza...

di Riccardo Galli Tre numeri, tre riferimenti, tre timbri che valgono il biglietto da visita del circuito del Mugello come pista iper-veloce. Veloce ma allo stesso tempo, sia chiaro, molto tecnica e quindi adatta a piloti che non amano 'strappare' la gara, ma gestirla, combatterla. Ma torniamo ai numeri, i tre numeri che spiccano sul totem virtuale che il Mugello potrebbe accendere al suo ingresso. Primo: il record della pista, relativo alla MotoGp è stato firmato da Jorge Martin, un anno fa (2024), in 1'44''504. Secondo: il record della pista di una Formula Uno, realizzato dalla Mercedes di Hamilton (2020) in 1'15''144.

