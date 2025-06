Cuore d’Argilla | l' ospedale di Pagani trasforma la terapia in arte e relazione

Nel cuore dell’Ospedale di Pagani, “Cuore d’Argilla” trasforma la terapia in un gesto di arte e relazione, offrendo un modo unico di curare il corpo e l’anima. Attraverso un laboratorio di ceramica, pazienti e operatori condividono un’esperienza che va oltre la medicina, riscoprendo il potere del tocco e della creatività. Questa iniziativa, esempio di come l’arte possa essere un ponte di cura, continuerà a ispirare e…

Un laboratorio di ceramica diventa un atto di cura. È questa l’essenza di “Cuore d’Argilla”, la terza tappa del progetto “L’Arte che Cura”, svoltosi presso l’Ospedale “Andrea Tortora” di Pagani. Il progetto, promosso dal reparto di Ematologia in collaborazione con l’Associazione Nasi Rossi Clown. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - "Cuore d’Argilla”: l'ospedale di Pagani trasforma la terapia in arte e relazione

