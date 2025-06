Cucciolata di cinghiali nel greto del torrente Gli animalisti | Non uccideteli

Una dolce mamma cinghiale ha dato alla luce sei teneri cuccioli nel greto del torrente San Francesco a Rapallo, suscitando l'attenzione e l'affetto degli Animalisti Genovesi e delle associazioni Gaia Animali e Ambiente e Lav. In un momento così delicato, chiediamo rispetto e tutela per questi esseri viventi, che non meritano di essere uccisi. Dalle notizie che abbiamo ricevuto –...

Appello degli Animalisti Genovesi con le associazioni Gaia Animali e Ambiente e Lav per una cucciolata di cinghiali sul greto del torrente San Francesco che attraversa Rapallo. Qui una mamma cinghiale ha partorito sei cuccioli e uno di questi è morto. "Dalle notizie che abbiamo ricevuto -. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Cucciolata di cinghiali nel greto del torrente. Gli animalisti: "Non uccideteli"

In questa notizia si parla di: cucciolata - cinghiali - greto - torrente

Rapallo, cucciolata di cinghiali nel torrente, si temono abbattimenti; Cucciolata di cinghiali nel greto del torrente. Gli animalisti: Non uccideteli; Appello di Gaia per i cinghiali neonati nel greto di un torrente: «Non uccideteli!».

Rapallo: mamma cinghiale partorisce nel greto del San Francesco - Da Gaia Liguria Sul greto del torrente San Francesco, che attraversa Rapallo, una mamma cinghiale ha partorito sei cuccioli, uno di questi, il più debole, ... Si legge su msn.com

Imperia: cuccioli di cinghiale tra i rifiuti del torrente. Ma il bosco è sempre più lontano/ Le immagini - un gruppo di cuccioli di cinghiale che scorrazzavano indisturbati lungo il greto del torrente sotto lo sguardo vigile della madre. Lo riporta imperiapost.it