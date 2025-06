cronotachigrafi nel mirino raffica di sanzioni ai tir

Le strade italiane sono sotto stretta osservazione, e le recenti sanzioni ai tir dimostrano quanto sia urgente tutelare gli utenti più vulnerabili. A Arcola, la task force ha già elevato sette verbali nella prima giornata di sperimentazione, evidenziando il problema del passaggio dei mezzi pesanti nel centro abitato. La questione, ancora aperta, potrebbe trovare soluzione con il progetto della variante Aurelia o una rivisitazione del pedaggio, per garantire sicurezza e tranquillità a tutti.

Arcola, 21 giugno 2025 – Task force per la sicurezza stradale della polizia locale di Arcola: elevati sette verbali, ieri, nella prima giornata di sperimentazione. Un problema ancora attuale, quello del passaggio dei mezzi pesanti nel centro abitato: una situazione di disagio e pericolo per residenti e pedoni che potrebbe trovare soluzione con il progetto della variante Aurelia di cui si discute da tempo, o con la rivisitazione del pedaggio autostradale per liberare dal traffico l’abitato di Ressora e di Ponte di Arcola. Nell’attesa di una soluzione strutturale, il Comune ha voluto dotarsi di strumenti per garantire la difesa delle frazioni più colpite dal transito dei tir, tramite i rilievi sul cronotachigrafo, strumento installato sul veicolo che registra la velocità, i tempi di guida e di sosta, le attività del conducente (guida, altri lavori, disponibilità, riposo), i chilometri percorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it