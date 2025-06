Crolla l’export male la farmaceutica la camperistica e anche il vino

I dati dell’economia senese dipingono un quadro complesso e incerto. La farmaceutica, il settore camperistico e il produzione vinicola mostrano segni di debolezza, con un calo nelle esportazioni che preoccupa gli operatori. Marco Randellini, segretario generale della Camera di Commercio, evidenzia un fragile ottimismo per il 2025, ma le incertezze restano alte. Ora, è fondamentale capire come affrontare queste sfide per uscire rafforzati.

I numeri dell'economia senese sono stati snocciolati da Marco Randellini, segretario generale dell'ente camerale: "Per il 2025 l'incremento atteso è dello 0.4%, anche se esistono diverse incognite che potrebbero modificare questa previsione. Nel primo trimestre si registra un -33,8% sulle esportazioni. Il calo maggiore nei prodotti farmaceutici. A seguire camper, vino e prodotti alimentari". Incentrato sulle disuguaglianze il provveditore Fondazione Mps, Marco Forte "Ricerca e sviluppo si è registrato un calo dal 73.1% al 65.4%. Tale indice ha risentito della crisi dell'ultimo biennio, sebbene resti sopra la media regionale.

