Crolla albero e distrugge balcone e auto | paura a Napoli

Un crollo improvviso scuote Napoli, lasciando la comunità scioccata e in ansia. Un albero imponente si è abbattuto nel Rione Mario Pagano di Barra, causando danni a un balcone e a un'automobile, e generando un boato simile a un terremoto. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito, ma la paura è stata tanta. La scena ha acceso l'allarme sulla sicurezza degli alberi urbani, sollevando interrogativi sulla prevenzione e manutenzione del territorio.

Un boato come fosse un terremoto, l'enorme albero è caduto e ha distrutto un balcone al piano rialzato e un'autovettura parcheggiata. Paura nel Rione Mario Pagano di Barra, a Napoli Est, per il crollo di un albero di grandi dimensioni. Solo la fortuna ha voluto che in quel momento non passasse. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Crolla albero e distrugge balcone e auto: paura a Napoli

