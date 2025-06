Croazia vasto incendio sulla costa | decine di persone evacuate

Un vasto incendio sulla costa adriatica croata ha scatenato un'evacuazione di massa e messo in allerta le autorità locali. Decine di persone, tra cui operatori dei soccorsi e residenti, sono rimaste ferite mentre si cerca di domare le fiamme che minacciano un pittoresco resort vicino a Spalato. La lotta contro l’incendio è ancora in corso: scopriamo cosa sta succedendo e come viene gestita questa emergenza che scuote la Croazia.

Un pompiere e diversi residenti sono rimasti feriti mentre decine di persone sono state evacuate sabato a causa di un vasto incendio divampato sulla costa adriatica della Croazia. L’incendio nei pressi della piccola città di Pisak, vicino alla capitale Spalato, si è propagato rapidamente raggiungendo un resort turistico, mentre l’aviazione croata ha dispiegato aerei specializzati per combattere le fiamme. Le strade sono state chiuse a sud di Spalato in direzione della città di Makarska. Tra le ipotesi anche quella di un incendio doloso. I servizi di soccorso hanno allestito un centro di accoglienza nella città di Omis per ospitare i turisti bloccati e gli abitanti del luogo sfollati a causa dell’incendio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Croazia, vasto incendio sulla costa: decine di persone evacuate

In questa notizia si parla di: incendio - croazia - vasto - costa

Croazia, vasto incendio sulla costa: decine di persone evacuate; Furioso incendio boschivo sulla costa adriatica della Croazia, turisti in fuga; MotoGP, Sprint Race del Mugello: vince Marc Marquez su Ducati.

Croazia, vasto incendio sulla costa: decine di persone evacuate - (LaPresse) Un pompiere e diversi residenti sono rimasti feriti mentre decine di persone sono state evacuate sabato a causa di un vasto ... Scrive stream24.ilsole24ore.com

Hai fretta? blue News riassume per te - Un vasto incendio boschivo si sta verificando sulla costa adriatica della Croazia: i turisti vengono evacuati in barca, le case bruciano e le strade sono chiuse. Segnala bluewin.ch