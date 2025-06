Cristina Plevani si rifiuta di aiutare Mario Adinolfi all'Isola | Non sono la tua serva

Cristina Plevani, decisa a riprendere in mano la propria autonomia, si rifiuta di essere la spalla di Mario Adinolfi all’Isola. Dopo averlo visto dimagrito e più energico, ha scelto di cambiare rotta: "Non esiste più il servito e riverito". Una presa di posizione che segna il suo distacco, invitando Adinolfi a diventare protagonista della propria avventura. Continua a leggere per scoprire cosa accadrà...

Cristina Plevani ha deciso di fare un passo indietro con Mario Adinolfi. Dato che è dimagrito e ora è più agile, lo ha invitato a iniziare a badare a se stesso: "Non esiste più il servito e riverito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cristina - plevani - mario - adinolfi

Isola dei Famosi 2025, lite in diretta tra Cristina Plevani e Dino Giarrusso: cosa è successo? | Video Mediaset - Uno scontro acceso scuote l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2025: Cristina Plevani e Dino Giarrusso si confrontano in diretta, regalando ai telespettatori un momento di pura tensione.

#Isoladeifamosi: #MarioAdinolfi e #CristinaPlevani commentano quanto detto da #DinoGiarrusso in puntata Tornati su playa Dos dopo la puntata, Mario e Cristina, si sono messi a parlare di Giarrusso. Il giornalista in una clip ha usato parole forti verso la bagni Vai su Facebook

L’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi e Cristina Plevani contro Dino Giarrusso: “Presuntuoso ed egoriferito”; Isola dei Famosi 2025, Adinolfi difende Cristina Plevani: Giarrusso è un egoriferito, doveva scusarsi - VIDEO; Isola dei Famosi, Adinolfi si schiera dalla parte di Cristina Plevani e critica Dino Giarrusso.

Cristina Plevani si rifiuta di aiutare Mario Adinolfi all’Isola: “Non sono la tua serva” - Dato che è dimagrito e ora è più agile, lo ha invitato a iniziare a badare a se stesso: “Non esiste più il servito e riverito”. Lo riporta fanpage.it

Cristina Plevani sfida Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi: la naufraga non è più la sua serva - Cristina Plevani rifiuta di assistere Mario Adinolfi nell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, segnando un cambiamento nelle dinamiche tra i naufraghi e affermando la propria indipendenza. Da ecodelcinema.com