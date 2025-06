Criptovalute quel campo dei miracoli esige argini

Le criptovalute, spesso paragonate a un campo dei miracoli, richiedono argini saldi per evitare di perdersi in illusioni. Come Pinocchio ci insegna, il richiamo delle promesse facili può ingannare, ma dietro l’apparenza si celano rischi enormi. È fondamentale affrontare questo settore con consapevolezza e cautela, distinguendo tra sogno e realtà , per navigare con successo nel mondo digitale. Solo così si potrà proteggere il proprio capitale e costruire un futuro sicuro.

ITALIA. Ricordate Pinocchio? Con una metafora presa dal capolavoro di Collodi il presidente della Consob, Paolo Savona, nel suo settimo e ultimo Discorso al mercato, ha paragonato il boom delle criptovalute al «Campo dei miracoli», dove «l’illusione di facili guadagni» nasconde rischi enormi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Criptovalute, quel «campo dei miracoli» esige argini

