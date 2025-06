Criptovalute la Consob | italiani come Pinocchio

Le criptovalute sono diventate un fenomeno globale, ma in Italia la Consob lancia un avvertimento: molti cittadini, come Pinocchio con le sue bugie, rischiano di essere ingannati o di perdere tutto. Con 1,7 milioni di italiani possessori e 2,5 miliardi di criptovalute in gioco, è fondamentale conoscere i rischi e le preoccupazioni per proteggersi. La consapevolezza è la prima arma contro le insidie del mondo digitale.

Preoccupazioni e rischi: 1,7 milioni di italiani possiedono 2,5 miliardi di criptovalute L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Criptovalute, la Consob: italiani come Pinocchio

In questa notizia si parla di: criptovalute - italiani - consob - pinocchio

Savona: Da criptovalute rischi come subprime 2008, sono il Campo dei miracoli di Pinocchio; Consob, Savona: “Con Criptovalute rischio crisi finanziaria come nel 2008. Illusione guadagni facili”; «Chi investe in criptovalute fa la fine di Pinocchio».

