Crimini seriali la poliziotta | Sulle tracce di uno stupratore ecco come smascherarlo

Nella cruda realtà dei crimini seriali italiani, una poliziotta determinata si immerge nelle oscure tracce di uno stupratore. Con coraggio e intuito, tenta di smascherarlo prima che possa colpire ancora. Un’indagine avvincente tra passato e presente, che rivela i segreti di un mostro nascosto nell’ombra della nostra società. La verità sta per emergere, ma quanto tempo ci vorrà per portare alla luce l’identità del colpevole?

Roma, 21 giugno 2025 – Serial killer italiani, ma quanti sono? Dal 1801 al 2021 Ruben De Luca – psicologo, criminologo e scrittore – ne ha contati 233. Numero superiore di oltre 4 volte alla voce di Wikipedia, che elenca 52 nomi. Da Andrea Arrigoni a Gaspare Zinnanti. Si torna indietro fino al XVIII secolo con Giovanna Bonanno, “la vecchia dell’aceto”. High contrast image of a crime scene with evidence markers Donato Bilancia, Luigi Chiatti, Gianfranco Stevanin tra i nomi più noti. Il ‘mostro di Firenze’ invece non c’è – è isolato in una sottocategoria a parte - anche se quella definizione (anche Mostro, con la maiuscola) è ben rappresentata, da Modena a Udine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crimini seriali, la poliziotta: “Sulle tracce di uno stupratore, ecco come smascherarlo”

In questa notizia si parla di: crimini - seriali - poliziotta - tracce

Crimini seriali, la poliziotta: “Sulle tracce di uno stupratore, ecco come smascherarlo”; Da via Poma all’Olgiata, la genetista dei cold case. “Quando ho pensato, questo caso non si risolve”; Film sui serial killer: i migliori 103.

Crimini seriali, la poliziotta: “Sulle tracce di uno stupratore, ecco come smascherarlo” - Le basi delle indagini sono sopralluoghi, ascolto delle vittime, riscontri scientifici”. quotidiano.net scrive

Seguire le tracce informatiche dei crimini: le investigazioni digitali - e analizzare tali dati è diventata essenziale per risolvere la maggior parte dei crimini. Da lescienze.it