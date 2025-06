cremonini springsteen e il salvifico marketing della proloco

domanda: cosa rende autentica e potente una comunità? La risposta, forse, sta proprio nel modo in cui il suo saluto più famoso riesce a unire memoria, identità e speranza. In un mondo che corre veloce, il fascino delle radici profonde si trasmette anche attraverso iniziative come il marketing della proloco, capace di preservare e valorizzare il patrimonio locale. È così che nasce il vero senso di comunità, un valore che trascende epoche e confini.

«Vivo ancora a dieci minuti da dove sono nato. Conosco il sindaco, conosco il parroco, conosco il tizio della tavola calda». Lo dice Bruce Springsteen in un'intervista al New York Times, io leggo e penso: il New Jersey è l'Emilia d'America. Anni fa Pupi Avati disse che a Bologna non bisognava tornare perché il bolognese, se torni, pensa che fuori hai fallito, e non so se valga anche per il New Jersey, ma insomma Bruce Springsteen s'è posto il problema persino meno di Cesare Cremonini, che ha postato su Instagram che ieri e l'altroieri ci sarebbe stato il primo doppio concerto allo stadio di Bologna di uno nato e cresciuto a Bologna.