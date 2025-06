Cremonini l' ex Martina Maggiore dopo le lacrime al concerto | Sono crollata l' amore resta

Il cuore in tumulto, Martina Maggiore, ex fidanzata di Cesare Cremonini e fonte d’ispirazione per "Giovane Stupida", si è lasciata andare alle emozioni nello scenario del San Siro. Il suo straziante addio davanti a migliaia di fan ha toccato il web, ricordando che, anche tra musica e luci, le emozioni più profonde sono quelle che ci rendono umani. Ed è proprio lì, tra lacrime e ricordi, che l’amore rimane vivo.

Martina Maggiore, ex fidanzata di Cesare Cremonini e musa ispiratrice del brano "Giovane Stupida", è la protagonista del video che ha fatto il giro del web, in cui in lacrime si allontana dallo stadio San Siro, nel bel mezzo del concerto del cantautore bolognese, perché non è stata in grado di. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Cremonini, l'ex Martina Maggiore dopo le lacrime al concerto: "Sono crollata, l'amore resta"

In questa notizia si parla di: cremonini - martina - maggiore - lacrime

Martina Maggiore al concerto dell’ex Cesare Cremonini a San Siro: scoppia in lacrime ed esce a metà show - Un ritorno a sorpresa tra le note di Cesare Cremonini a San Siro ha commosso i fan e scaldato il cuore.

Ha fatto il giro del web il video di Martina Maggiore in lacrime al concerto del suo ex, Cesare Cremonini. Da quel momento, gli utenti non si sono risparmiati: «Scrive un libro contro di lui e poi piange», riferendosi a "Ma che stupida ragazza", dove racconta la lo Vai su Facebook

Emozioni forti a San Siro: Martina Maggiore, ex di Cesare Cremonini, assiste al concerto e lascia lo stadio in lacrime. Il video diventa virale. Lei rompe il silenzio #cesarecremonini #martinamaggiore #concerto Vai su X

Cremonini, l'ex Martina Maggiore dopo le lacrime al concerto: Sono crollata, l'amore resta; Martina Maggiore scoppia in lacrime e lascia a metà show il concerto dell’ex Cremonini; Cesare Cremonini, al concerto c'è anche l'ex fidanzata Martina Maggiore, che scoppia in lacrime ed esce a metà show: il video social.

Cesare Cremonini a San Siro, si presenta la Ex Fidanzata che poi lascia il concerto in lacrime! - L'ex fidanzata del cantante, tuttavia, lascia il concerto in lacrime e non passa inosservata. Come scrive msn.com

L’ex di Cesare Cremonini Martina Maggiore esce in lacrime a metà concerto - Tra i volti noti presenti alla seconda tappa milanese del tour Alaska Baby di Cesare Cremonini, a far parlare di sé è stata Martina Maggior ... Riporta iodonna.it