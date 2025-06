Cowboy Bebop il creatore preoccupato per il futuro dell' animazione | Servono anni per formare gli animatori

Il mondo dell'animazione giapponese attraversa una crisi silenziosa, nonostante budget più sostanziosi. Shinichiro Watanabe, creatore di Cowboy Bebop e Lazarus, esprime preoccupazione per il futuro del settore, sottolineando quanto ci vogliano anni per formare autentici artisti. La sfida non è solo economica, ma riguarda la valorizzazione di un mestiere artigianale. Come può l’industria rispondere a questa emergenza?

Il creatore di "Lazarus" nonché dell'acclamato Cowboy Bebop, Shinichiro Watanabe, parla delle difficoltà del mondo dell'animazione, riflettendo sul lavoro degli artisti e degli animatori. Shinichir? Watanabe, creatore di Lazarus e mente dietro Cowboy Bebop, riflette sulla trasformazione dell'industria dell'animazione giapponese. Pur con budget oggi più generosi, il settore affronta una penuria di veri artigiani del disegno. Una crisi silenziosa che mette in discussione il futuro stesso del settore. Shinichir? Watanabe e la crisi del settore: anime più grandi, mani sempre meno Negli ultimi vent'anni, l'universo dell'animazione ha vissuto un'espansione senza precedenti: più pubblico, più budget, più visibilità globale.

