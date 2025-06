Cottafava Dal Corso in semifinale nel Future di Messina! Viscovich Rossi si fermano ai quarti

L’Italia si distingue nel Future di Messina, terza tappa del circuito mondiale 2025 di beach volley, con performance di alto livello. Mentre Cottafava si ferma in semifinale e Viscovich/Rossi arrivan ai quarti, le coppie italiane continuano a brillare. Tra uomini e donne, il talento azzurro emerge, alimentando speranze e emozioni per il futuro del beach volley italiano. L’appuntamento ora è con le sfide decisive, dove il nostro movimento si gioca il tutto per tutto.

Altra giornata in chiaroscuro per l'Italia nel Future di Messina, terza tappa italiana del circuito mondiale 2025 di beach volley: nel tabellone maschile quattro coppie italiane hanno raggiunto i quarti di finale ma solo una al momento ha guadagnato l'accesso alla semifinale, mentre tra le donne MattavelliTega sono arrivate a un passo dalla semifinale. Nel torneo maschile, il dominio tricolore è iniziato già nella fase a gironi. Nel derby della Pool A, la testa di serie numero 1 RossiViscovich ha superato in due set IervolinoGarra (21-12, 21-15), prendendosi il primo posto. CottafavaDal Corso, seconda forza del tabellone, hanno fatto lo stesso nella Pool B contro gli australiani Rocker-GrahamReeves (21-13, 21-16), mentre AndreattaBenzi hanno imposto la propria legge nella Pool C superando i cechi BercikRuml per 2-0 (21-15, 21-15).

