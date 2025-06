Costruire valore nell’economia globale | strategie italiane nell’era delle transizioni convegno con Fontana

In un mondo in piena evoluzione, dove le sfide geopolitiche e economiche si intrecciano, il convegno "Costruire valore nell’economia globale" presso la Camera di Roma rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire le strategie italiane nell’era delle transizioni. Con il messaggio del Presidente Fontana e la diretta webtv, si esploreranno soluzioni innovative per rafforzare il nostro ruolo nel panorama internazionale, perché il futuro dell’Italia si costruisce oggi.

ROMA – Martedì 24 giugno, alle ore 10, presso la Sala Matteotti della Camera si svolge il convegno "Costruire valore nell'economia globale: strategie italiane nell'era delle transizioni". Messaggio del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Come si legge in una nota, "L'attuale contesto geopolitico ed economico globale sta vivendo una profonda fase di transizione. La combinazione di shock sistemici, transizioni energetiche accelerate e crescente rivalità tra grandi potenze sta ridefinendo profondamente gli equilibri globali e le catene del valore.

