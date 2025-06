Costringe due fratelli a fare l'elemosina e a consegnargli il denaro | condannato a 7 anni

Un caso sconvolgente di abuso di potere e violenza emerge da Inverigo, dove un uomo di 40 anni è stato condannato a sette anni di reclusione per minacce ed estorsioni. La sua crudeltà ha costretto due fratelli a vivere un incubo, obbligandoli a chiedere l’elemosina per due anni e a consegnargli quanto raccolto. Una storia che scuote i principi di giustizia e umanità, lasciando aperta la domanda: come si può fermare una tale follia?

