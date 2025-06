Così la Cina potrà controllare tutto il web | arriva l’ID Internet di Stato

La Cina si prepara a introdurre un nuovo sistema di identificazione digitale obbligatoria, l'ID di stato, che promette maggiore sicurezza ma solleva preoccupazioni sulla privacy. Con questa novità, Pechino potrà controllare in modo più stringente tutto il web, alimentando discussioni tra sostenitori e detrattori. Ma quali sono le implicazioni reali di questa svolta tecnologica? Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa rivoluzione digitale.

