Così Israele viola i diritti umani a Gaza e Cisgiordania le accuse di Kaja Kallas contro Netanyahu | cosa dice il rapporto Ue

Le tensioni tra Israele e i territori palestinesi continuano a scuotere l’opinione internazionale. Recentemente, Kaja Kallas ha puntato il dito contro Netanyahu, accusandolo di violazioni dei diritti umani a Gaza e Cisgiordania. Il rapporto dell’UE conferma queste preoccupazioni, evidenziando come Israele possa aver infranto gli obblighi derivanti dall’accordo di associazione. Un atto che potrebbe avere conseguenze significative per le relazioni future. Ma cosa accadrà adesso?

«Sulla base delle valutazioni effettuate dalle istituzioni internazionali indipendenti . vi sono indicazioni che Israele violerebbe i propri obblighi in materia di diritti umani ai sensi dell’articolo 2 dell’ accordo di associazione Ue-Israele ». È questa la conclusione a cui giunge il rapporto che Kaja Kallas, alta rappresentante Ue per la politica estera, ha inviato ai ministri degli Esteri dei ventisette Paesi dell’Unione, in vista del vertice che si terrà lunedì 23 giugno a Bruxelles. Lo anticipa Askanews, che ha preso visione del documento sulla valutazione del rispetto, da parte dello Stato ebraico, dell’articolo 2 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e Israele. 🔗 Leggi su Open.online