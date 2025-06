Cosa trovammo subito in casa Poggi Garlasco a Quarto Grado la rivelazione dei carabinieri Cassese e Pennini

Il caso di Chiara Poggi a Garlasco, un mistero che ha sconvolto l’Italia, torna sotto i riflettori con una puntata speciale di Quarto Grado. Ospiti inediti, il colonnello Cassese e il maresciallo Pennini, condividono per la prima volta dettagli esclusivi sulle prime ore dell’indagine e le scoperte choc che portarono alla tragica verità. Un racconto che potrebbe cambiare tutto…

Il delitto di Chiara Poggi a Garlasco torna al centro dell’attenzione mediatica con una puntata speciale di Quarto Grado, che ha ospitato due figure chiave delle primissime ore dell’indagine: il colonnello Gennaro Cassese e il maresciallo Roberto Pennini. Per la prima volta in studio, i due carabinieri hanno raccontato in dettaglio ciò che accadde il 13 agosto 2007, giorno in cui la giovane fu trovata priva di vita nella villetta di famiglia in via Pascoli. Le loro testimonianze hanno contribuito a ricostruire una scena raccapricciante e le dinamiche di un’indagine che ancora oggi non smette di generare interrogativi e tensioni giudiziarie. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it