Cosa sono i Labubu e perché tutti li vogliono?

I Labubu sono le nuove creature di tendenza che stanno conquistando il cuore di appassionati e collezionisti in tutto il mondo. Con il loro aspetto unica e il carattere giocoso, sono molto più di semplici action figure: rappresentano un fenomeno culturale che unisce arte, fantasia e moda. Ma cosa rende questi piccoli mostri così irresistibili? Scopriamolo insieme, esplorando il mondo affascinante dei Labubu e il motivo del loro successo globale.

Negli ultimi mesi, se frequentate i social o i negozi di collezionismo, è probabile che abbiate visto spuntare delle strane creaturine dai denti aguzzi e l'espressione impertinente. Si chiamano Labubu e sono diventati un fenomeno mondiale. Ma cosa sono esattamente? E perché sembrano far impazzire tutti, adulti compresi? Nati dall'immaginazione POP MART. I Labubu nascono dalla collaborazione tra l'illustratrice Kasing Lung e il celebre brand cinese POP MART, leader nel mondo delle blind box e dei designer toys. Queste mini figure in vinile, alte circa 7-10 cm, si distinguono per lo stile unico: una via di mezzo tra il tenero e il grottesco, tra l'infanzia e il mondo delle fiabe oscure.

