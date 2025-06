Cosa potrebbe succedere in Iran se Khamenei venisse ucciso | il caos

L'ipotesi dell'assassinio di Khamenei, la guida spirituale e politica dell'Iran, potrebbe scatenare una serie di eventi imprevedibili in una nazione così complessa e stratificata. Con oltre 90 milioni di abitanti e una civiltà millenaria, l'Iran si trova all'incrocio di tensioni interne ed esterne. La prospettiva di un vuoto di potere potrebbe portare a instabilità, conflitti tra fazioni e potenzialmente a un caos diffuso, cambiando radicalmente il panorama geopolitico della regione.

L'Iran è una nazione di oltre 90 milioni di persone e ospita una delle più antiche civiltà del mondo. I suoi confini sono rimasti pressoché stabili per circa 100 anni. La Repubblica Islamica è riuscita a preservare questi confini nonostante la presenza di una popolazione eterogenea di gruppi etnici e religiosi, molti dei quali hanno cercato l'autonomia in diverse fasi. Ma i commenti dei funzionari israeliani e statunitensi hanno scatenato speculazioni su come potrebbe apparire l'Iran se Khamenei venisse ucciso: gli esperti avvertono che il Paese potrebbe trovarsi ad affrontare una serie di scenari, tra cui il crollo del regime o addirittura una guerra civile.

