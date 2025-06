Cosa possiamo aspettarci dal sequel di Godzilla Minus One | altri kaij? o nuove versioni del re dei mostri?

Il sequel di Godzilla Minus One promette di portare sul grande schermo nuove sorprese e spettacoli mozzafiato. Con l’onda d’impatto di questo primo capitolo ancora viva, ci chiediamo se il re dei mostri ci riserverà ulteriori incontri con altri imponenti kaij o se assisteremo a nuove interpretazioni di questa leggendaria creatura. Riuscirà il prossimo capitolo a consolidare la sua fama e a stupire ancora di più gli spettatori? Solo il tempo lo dirà .

È stato devastante l’impatto di Godzilla Minus One. Tanto devastante da metter d’accordo tutti, pubblico, critica e addetti ai lavori. Con il suo arrivo in sala nel 2023, infatti, il film è riuscito a donare nuova linfa cinematografica al più famoso kaij? giapponese, una delle icone più amate, che negli ultimi anni era condannata ad esser protagonista – insieme a King Kong – di una serie di discutibili film targati Warner Bors., tutti ambientati nel cosiddetto MonsterVerse. Il successo globale ottenuto dalla pellicola diretta da Takashi Yamazaki, suggellato soprattutto dalla vittoria nel 2024 del premio Oscar per i migliori effetti visivi – primo film orientale a riuscirci – ha fatto si che la storica casa di produzione giapponese dei Toho Studios mettesse in cantiere un sequel. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Cosa possiamo aspettarci dal sequel di Godzilla Minus One: altri kaij? o nuove versioni del re dei mostri?

