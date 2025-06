Cosa perdiamo con l’addio a diesel e benzina

Con molta più umiltà di chi usa a sproposito parolacce come “efficientamento”, ci rendiamo conto che l’abbandono di diesel e benzina non è solo una scelta ambientale, ma una sfida verso un futuro più sostenibile ed efficiente. Perché, in fondo, perdere questa capacità di ottimizzare risorse significare rinunciare a un progresso che può essere più economico, pulito e innovativo. È il momento di ripensare alle nostre scelte con intelligenza e responsabilità.

Se riapriamo i libri di fisica o chiediamo all’intelligenza artificiale la risposta su che cosa sia l’efficienza, la risposta sarà più o meno questa: la capacità di svolgere un’attività o un processo utilizzando al meglio le risorse disponibili, minimizzando gli sprechi e ottenendo il miglior risultato possibile con il minor dispendio di energie e costi. Con molta più umiltà di chi usa a sproposito parolacce come “efficientamento”, ci basterebbe della sana ottimizzazione, sia essa dei sistemi di produzione, dell’uso delle materie prime, della scelta dei materiali e altro ancora. Anche perché tutto quello che non è efficiente lascia l’alternativa allo spreco, che sia metallo, carburante o energia già prodotta. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Cosa perdiamo con l’addio a diesel e benzina

In questa notizia si parla di: cosa - perdiamo - addio - diesel

Cosa perdiamo con l’addio a diesel e benzina - Il bando dei motori benzina e diesel al 2035 distruggerà conoscenze, capacità e prospettive. Come scrive panorama.it

15 febbraio: Addio auto benzina e diesel, cosa cambia; salta processo per motivazione assurda: Italo Carmignani - @gabrielerosana; Salta il processo per l'omicidio di Luca Sacchi per motivazione assurda @italocarmignani; #astensionismo ecco chi ha perso ... Riporta ilmessaggero.it