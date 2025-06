Cosa pensano i giovani degli stage? Questa settimana ho partecipato a una presentazione di ricerca realizzata da ING People Insights Lab con YouGov, che offre uno sguardo approfondito sulla percezione degli stagisti italiani. Il progetto si inserisce nell’impegno di ING di migliorare le condizioni dei tirocinanti, aumentando il rimborso fino a 1.500 euro al mese. I risultati del sondaggio confermano la necessità di un cambiamento reale: le aspettative e le sfide degli stagisti sono più attuali che mai.

Questa settimana ho partecipato alla presentazione di una ricerca molto interessante realizzata da ING People Insights Lab con YouGov con l’obiettivo di descrivere la situazione dei tirocini in Italia dal punto di vista degli stagisti. Il progetto si inserisce nel solco della recente iniziativa di ING volta ad aumentare il rimborso spese ai tirocinanti fino a 1.500 euro al mese (ne ho parlato qui ). I risultati del sondaggio confermano la tendenza degli ultimi anni, ma forse dovrei dire decenni: sia per le aziende che per i giovani lo stage rappresenta lo strumento principe per iniziare a costruire un percorso professionale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it