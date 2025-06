Cosa ho visto a casa di Loredana Lecciso Al Bano la scoperta che ha cambiato le cose

Gli alti e bassi della sua vita, tra momenti di gioia e profonde emozioni. In questa puntata speciale di "Storie al bivio", Al Bano si aprirà come mai prima d’ora, rivelando dettagli sconvolgenti che hanno segnato il suo percorso personale e artistico. Una conversazione autentica e coinvolgente, destinata a catturare il cuore di tutti i telespettatori. Non perdete questa occasione di conoscere l’uomo dietro la leggenda.

Sarà un racconto a cuore aperto quello che Al Bano Carrisi offrirà ai telespettatori durante la prossima puntata di Storie al bivio, in onda martedì 24 giugno in prima serata su Rai 2. Ospite di Monica Setta, il celebre cantante si lascerà andare in un’intervista che si preannuncia intensa, intima, ma anche polemica. Una sorta di confessione pubblica, dove il “Leone di Cellino San Marco”, 82 anni, ripercorrerà con la consueta energia gli alti e bassi di una vita costellata da gloria, dolore, amori e incomprensioni. Il momento più toccante del programma sarà dedicato a una ferita che non si è mai rimarginata: la scomparsa della figlia Ylenia nel 1993 a New Orleans. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

