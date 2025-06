Cosa ha fatto ad Anastasia Choc dall’autopsia della donna trovata morta a Villa Pamphili insieme alla figlia

Il caso di Anastasia Trofinova, nota sui social come Stella Ford, e della piccola Andromeda a Villa Pamphili ha sconvolto Roma e l’opinione pubblica internazionale. La tragica scoperta ha portato a un’indagine più approfondita, che ora si concentra non solo sulla morte della bambina, ma anche su quella della madre, Anastasia. Quali sono stati i risvolti choc dall’autopsia? Scopriamolo insieme, perché questa vicenda nasconde dettagli agghiaccianti che cambieranno ogni nostra supposizione.

L’indagine sulla tragica vicenda che ha scosso Roma e l’opinione pubblica internazionale si allarga. Non si tratta più soltanto della morte di una bambina, ma di un duplice omicidio aggravato. La Procura di Roma ha infatti formalmente inserito nel fascicolo anche la morte di Anastasia Trofinova, 28 anni, nota sui social come Stella Ford, madre della piccola Andromeda. Al centro del caso, Francis Kaufmann, regista statunitense e compagno della donna, già detenuto in Grecia e finora accusato soltanto della morte della figlia. L’uomo è sospettato ora di avere tolto la vita a entrambe, e per questo le autorità italiane hanno emesso un mandato d’arresto europeo e richiesto l’estradizione immediata alla Corte d’appello di Larissa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it