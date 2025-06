Cosa di nasconde davvero dietro i finti sold out ai concerti e l’ossessione del tutto esaurito

Il fenomeno dei finti sold out ai concerti nasconde un lato oscuro che pochi conoscono: strategie commerciali ingannevoli, manipolazioni del pubblico e una corsa incessante al tutto esaurito. In un’epoca in cui gli eventi live rappresentano la principale fonte di guadagno per gli artisti, capire cosa si cela dietro questa ossessione diventa fondamentale per non lasciarsi ingannare. Ma qual è il vero prezzo di questa corsa sfrenata?

La questione dei finti sold è tutt’altro che nuova. Da. anni circolavano voci sempre piĂą insistenti sulle presunte e bizzarre modalitĂ attraverso cui una parte degli eventi live viene dichiarata sold out. Quella degli spettacoli dal vivo, si sa, è la principale fonte di guadagno degli artisti da quando la fruizione della musica passa dallo streaming. Le royalties derivanti dai clic non generano ricavi tali da compensare quelli andati perduti con la compressione del mercato fisico. Cd e vinili se ne vendono ancora un pò, ma si tratta di una piccola fetta di mercato. Ecco perchĂ© i concerti sono diventati centrali ed essenziali per la sopravvivenza del music business nel suo complesso. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Cosa di nasconde davvero dietro i finti sold out ai concerti e l’ossessione del tutto esaurito

