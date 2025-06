Cortona successo per Sport sotto le stelle | i premi nella serata di Camucia

Una serata indimenticabile a Camucia ha celebrato il successo di Sport sotto le Stelle, una manifestazione che illumina le passioni sportive locali e unisce comunità e atleti in un clima di festa. Tra premi, emozioni e ricordi, la serata ha rafforzato il ruolo di questa iniziativa come punto di riferimento per lo sport e l’amicizia. Un omaggio speciale a Gino Massetti ha concluso un evento ricco di significato e speranza per il futuro.

È stata una grande festa a Camucia. Sport sotto le stelle si conferma vetrina degli appassionati e delle associazioni sportive locali. In apertura un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Gino Massetti. Il sindaco di Cortona Luciano Meoni ha voluto ricordare l’unico sopravvissuto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Cortona, successo per "Sport sotto le stelle": i premi nella serata di Camucia

In questa notizia si parla di: cortona - sport - sotto - stelle

Sport ed Inclusività all’Isis “Angelo Vegni” – Le Capezzine di Cortona - Questa mattina, all’ISIS “Angelo Vegni” di Le Capezzine di Cortona, si è tenuta la IIIª edizione di “Sport e Inclusività”.

UNA GRANDE FESTA A CAMUCIA Venerdì 20 giugno Sport sotto le stelle, la vetrina degli sportivi, delle associazioni. Anche Samuele Angori fa il tifo per noi. Finale con il concerto degli Auch È in arrivo una nuova edizione di «Sport sotto le stelle», la manifest Vai su Facebook

Cortona, successo per Sport sotto le stelle: i premi nella serata di Camucia; Sport sotto le stelle 2025 e concerto Auch; Sport sotto le stelle Angori nella notte dei big.

Cortona, successo per "Sport sotto le stelle": i premi nella serata di Camucia - Riconoscimento speciale per Samuele Angori, minuto di silenzio per Gino Massetti, il ricordo per Francesco Segato ... Scrive arezzonotizie.it

Sport sotto le stelle Angori nella notte dei big - Spazio anche al terzo settore con la presenza delle realtà che operano nel sociale. Riporta msn.com