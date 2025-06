Corteo contro la guerra a Roma la benedizione di Parolin | La piazza contro il riarmo? Un bene ci sia Bruciate le bandiere di Israele e Ue – Foto e Video

Qui, una piazza animata e determinata ha risposto con voce forte e chiara, dimostrando che il desiderio di pace prevale sull’odio e sulle divisioni. La commemorazione si è trasformata in un potente messaggio di unità e speranza, ricordandoci che la vera forza risiede nella solidarietà tra le persone. Una giornata che resterà impressa come esempio di civiltà e impegno per un futuro senza guerre.

Centinaia di persone, sotto il caldo rovente di Roma, hanno protestato contro il riarmo europeo e contro il governo di Benjamin Netanyahu. Da «Nessuna guerra, nessun soldato, fuori dalla guerra e fuori dalla Nato» fino a «Israele sionista, Stato terrorista»: solo alcuni dei ritornelli che più volte i manifestanti hanno intonato durante il corteo partito da piazzale Ostiense e terminato di fronte al Colosseo con lo slogan «Disarmiamoli». Qui, all’ombra del monumento simbolo della Città Eterna, è stato il momento del cosiddetto die in: molti partecipanti si sono sdraiati a terra sopra lenzuoli bianchi mentre per 4 minuti veniva trasmesso ad altissimo volume il rumore di un bombardamento su Gaza. 🔗 Leggi su Open.online

