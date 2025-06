Corteo contro il riarmo Tarquinio | In piazza la base larga del centrosinistra

In un momento cruciale di mobilitazione, il corteo contro il riarmo si anima a piazza, rappresentando la voce della base larga del centrosinistra italiano. Marco Tarquinio, europarlamentare indipendente eletto nel Pd, sottolinea l'importanza della presenza di una delegazione democratica, simbolo di un popolo che si oppone alla guerra e al quadro politico attuale. Questa manifestazione testimonia il desiderio diffuso di un’alternativa autentica, che non può essere ignorata.

"È importante che ci sia una delegazione del Pd, una presenza, perché questa è una parte del popolo dell'alternativa alla guerra e all'attuale quadro politico italiano ed europeo. Qui ci sono quelli che rappresentano una base larga dentro il centrosinistra italiano e tante parti dell'opinione pubblica italiana che oggi non hanno rappresentanza politica". Così l'europarlamentare indipendente eletto nel Pd, Marco Tarquinio, a margine del corteo contro il riarmo in corso a Roma. "Questa non è un'iniziativa promossa da forze politiche ma da organizzazioni della società civile a cui i partiti potevano dare un contributo se lo ritenevano", ha aggiunto Tarquinio.