Corteo contro il riarmo Meloni Schlein e von der Leyen insanguinate

In un momento di forte mobilitazione sociale, il corteo a Roma si è trasformato in un simbolo di resistenza contro il piano ‘Rearm EU’. Con cartoni sanguinosi di leader come Schlein, Meloni e von der Leyen, e l’incendio di bandiere simbolo di oppressione, manifestanti di Potere al Popolo, USB, Cambiare Rotta e OSA hanno ribadito il loro rifiuto alla guerra e alle politiche imperialiste. La protesta si è conclusa con un gesto forte: un carro armato di...

Potere al Popolo, insieme a USB, Cambiare Rotta, OSA e altre realtà della sinistra extraparlamentare, ha svolto a Roma un corteo nazionale contro il piano ‘Rearm EU’. Alla manifestazione, molto partecipata, sono stati esposti cartonati di Elly Schlein, Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen sporchi di sangue, con dietro la scritta: “ Non siamo come loro ”. Bruciate anche delle bandiere della Nato e dell’Unione Europea, oltre a un carro armato di cartone simbolico, con cui hanno voluto “dare fuoco alla guerra”. Il corteo si è svolto senza tensioni con le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Corteo contro il riarmo, Meloni, Schlein e von der Leyen insanguinate

In questa notizia si parla di: corteo - meloni - schlein - leyen

Corteo per Gaza a Roma, lo striscione «Stop al massacro» con Schlein, Fratoianni e Conte (in ritardo). Le scritte contro Meloni – Il video - In un corteo carico di emozione e determinazione, Roma si mobilita per Gaza con uno striscione che grida «Stop al massacro» e richiama l’attenzione di leader come Schlein e Conte, arrivati in ritardo.

Corteo contro il riarmo, Meloni, Schlein e von der Leyen insanguinate; VIDEO Corteo contro il riarmo, Meloni, Schlein e von der Leyen insanguinate - LaPresse; Roma, sfilano i cartonati Meloni e Schlein in mimetica.

Corteo contro il riarmo, Meloni, Schlein e von der Leyen insanguinate - (LaPresse) Potere al Popolo, insieme a USB, Cambiare Rotta, OSA e altre realtà della sinistra extraparlamentare, ha svolto a Roma un corteo ... Scrive stream24.ilsole24ore.com

Roma, partito il corteo contro il riarmo e pro-Pal: bruciata foto di Trump e bandiere di Israele. «Siamo oltre 100mila» - Lo annuncia il comitato promotore della manifestazione nazionale Stop Rearm Europe «No guerra riarmo genocidio autoritarismo» dal camion palco d'apertura alla testa del corteo ... Segnala ilgazzettino.it