Corteo contro il riarmo Fratoianni | Un grande manifestazione per dire basta alle armi

In un momento in cui le tensioni globali minacciano la stabilità, un vasto corteo a Roma si leva forte contro il riarmo e la guerra. La manifestazione, portata avanti da cittadini e leader come Nicola Fratoianni, rappresenta un appello deciso a cambiare rotta, a dire basta alle armi, alla violenza e al genocidio in corso a Gaza. È un grido di speranza che non può essere ignorato: l’Italia deve ascoltare e agire.

“Una mozione unitaria e poi una grande manifestazione, l’ennesima di italiani che dicono basta alle armi, basta alla guerra, basta al genocidio in corso a Gaza. Bisogna cambiare strada e lo gridano forte a un governo che continua a essere silente, complice e subalterno”. Così Nicola Fratoianni, leader di Avs, a margine del corteo contro il riarmo in corso a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Corteo contro il riarmo, Fratoianni: “Un grande manifestazione per dire basta alle armi”

A Roma si terrà domani, 21 giugno, la manifestazione contro il riarmo europeo, lanciata dalle realtà che aderiscono alla campagna europea “Stop Rearm Europe”. Al corteo andranno i leader di M5s e Avs, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, Vai su Facebook

