Corteo contro il riarmo flash mob per i morti civili di Gaza | le immagini

Un corteo pacifico si trasforma in un potente flash mob davanti al Colosseo, portando alla luce il dramma dei civili di Gaza. I manifestanti, stesi a terra sotto lenzuoli, hanno simbolicamente rappresentato le vittime innocenti, coinvolgendo passanti e cittadini in un messaggio di pace e solidarietà . La manifestazione, più partecipata del previsto, prosegue lungo via Labicana, testimoniando la forza di un gesto che richiede attenzione globale.

Arrivato all’altezza del Colosseo, il corteo contro il riarmo ha inscenato un flash mob. I manifestanti si sono stesi per terra e coperti con dei lenzuoli, hanno rappresentato le morti dei civili a Gaza. Il corteo, che inizialmente doveva fermarsi proprio al Colosseo, ha quindi proseguito per un tratto di via Labicana, per permettere alle tante persone che hanno partecipato, più di quanto inizialmente previsto, di defluire in maniera ottimale. Un grande striscione dove campeggia la scritta “ Fermare Israele, fermare la terza guerra mondiale ” ha aperto il corteo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Corteo contro il riarmo, flash mob per i morti civili di Gaza: le immagini

Il corteo anti riarmo spacca il Pd. Schlein segue Conte, ma i riformisti dem vanno all'attacco - Il corteo anti-riarmo di Roma si presenta come un vero e proprio richiamo della foresta politica, dove Giuseppe Conte si fa ascoltare e i riformisti del PD non esitano a rispondere presente.

Appello a un flash-mob: urla per Gaza, urla "Free Palestine" Mercoledì 11 giugno, h 21.30 al Parco delle Cascine ad Agraria Per il rilancio e la protezione della @Freedom Flotilla Coalition Per il rilancio del corteo del 21 giugno contro il riarmo Per Vai su Facebook

Oggi, sabato 21 giugno, Roma sarà attraversata da una mobilitazione nazionale per la pace, promossa da oltre 440 sigle della società civile, sindacati, partiti e movimenti. La manifestazione, intitolata “Stop Rearm Europe – No guerra, riarmo, genocidio, autorit Vai su X

