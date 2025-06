Corteo contro il riarmo Conte | E’ maggioranza chi dice che la corsa alle armi è una follia

In un momento in cui il mondo sembra rincorrere un'inesorabile corsa alle armi, la piazza si fa voce di chi chiede pace e discernimento. Centomila persone hanno già detto no al riarmo, riaffermando con forza i valori di solidarietà e progresso sociale. La maggioranza del popolo italiano ci ricorda che il vero investimento è nelle persone, nei servizi essenziali e nel futuro condiviso. È ora di ascoltare questa voce e cambiare rotta.

“Questa piazza ha un precedente: il 5 aprile centomila persone che hanno detto no al riarmo e lo riaffermano ancora oggi. C’è un popolo, la stragrande maggioranza, che dice che questa corsa al riarmo è folle, ed è folle contribuire alla escalation militare mentre invece si tagliano fondi al welfare, al modello sociale europeo che abbiamo costruito faticosamente per tanti anni, alla sanità, all’istruzione, agli asili nido e a quello che serve ai cittadini. La folle corsa al riarmo è solo un’illusoria prospettiva di sicurezza ma genererà sempre maggiore insicurezza”. Così il leader M5S, Giuseppe Conte, a margine del corteo contro il riarmo in corso a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Corteo contro il riarmo, Conte: “E’ maggioranza chi dice che la corsa alle armi è una follia”

