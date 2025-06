Corteo contro il riarmo Bonelli Avs | Non vogliamo essere complici di una guerra globale

In un momento cruciale per il futuro del pianeta, migliaia di cittadini scendono in piazza per dire no al riarmo e alle guerre che minacciano la pace globale. Bonelli (AVS) denuncia con forza l’ipocrisia dei governi occidentali e l’indifferenza verso le vittime, ricordando che il silenzio e la complicità alimentano conflitti insensati. È tempo di fare sentire la nostra voce: non vogliamo essere complici di questa corsa verso il disastro.

Al corteo contro il riarmo parla Bonelli (Avs): “Il mondo è sull’orlo di un baratro, di una guerra globale che rischia di essere anche nucleare. E oggi è necessario scendere in piazza, per dire basta alla pulizia etnica a Gaza. C’è paura, c’è proprio un pudore inaccettabile da parte dei governi occidentali di dire la verità , quella verità che noi vediamo con quelle immagini che ci arrivano. Hanno dimenticato che 218 giornalisti sono stati uccisi a Gaza, che fare informazione là è praticamente impossibile”. Così il deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, spiega la sua partecipazione al corteo contro il riarmo del 21 giugno a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Corteo contro il riarmo, Bonelli (Avs): “Non vogliamo essere complici di una guerra globale”

