corteo contro il riarmo a roma migliaia in piazza con associazioni e collettivi

Una voce compatta e determinata si è levata oggi a Roma, con migliaia di cittadini che hanno sfilato per chiedere la fine del riarmo e della guerra. Il corteo “No guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo” ha attraversato la città, unendo associazioni, collettivi e studenti in un gesto di forte denuncia e speranza. La mobilitazione continua: il messaggio è chiaro — la pace è una battaglia da condividere e vincere tutti insieme.

Il corteo “No guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo”, promosso da diverse sigle pacifiste, associazioni e collettivi si è da poco concluso a Roma. Hanno partecipato circa 5mila persone. Il percorso si è snodato da piazzale Ostiense fino a via dei Fori Imperiali, a pochi passi dal Colosseo. Sullo striscione in testa al corteo campeggia lo slogan: “ Fermiamo la guerra, costruiamo la pace “. Presente anche una delegazione di studenti e attivisti per i diritti umani. Massiccio il dispiegamento di forze dell’ordine per la gestione dell’ordine pubblico. Arrivato all’altezza del Colosseo, il corteo contro il riarmo ha organizzato un flash mob. 🔗 Leggi su Lapresse.it