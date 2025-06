Corteo a Roma contro il riarmo le voci dei manifestanti | Basta con la guerra e Israele si fermi

Un mare di voci si leva nel cuore di Roma, mentre migliaia di manifestanti sfilano contro il riarmo e la guerra in Palestina e Gaza. La capitale si anima di proteste appassionate, chiedendo pace e giustizia. "Basta con le guerre", gridano con forza, invitando a fermare le violenze e a riflettere sulle conseguenze di un conflitto che colpisce vite innocenti. La speranza di un cambiamento √® pi√Ļ viva che mai.

(Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2025 Si √® tenuto a Roma il corteo contro il riarmo e contro la guerra in Palestina e a Gaza. Il corteo √® partito da piazzale Ostiense in direzione del Circo Massimo e del Colosseo. Molti i manifestanti. "Ripudiamo la guerra, Israele si fermi". "Assurdo spendere dei soldi per le armi, basta guerre". "Ci opponiamo al piano di riarmo e al genocidio a Gaza". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it