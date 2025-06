Cortei contro la guerra a Roma Parolin | bene la piazza contro il riarmo | Mozione Pd-M5s | Stop cooperazione militare con Israele

A Roma, la piazza esplode di voce contro la guerra e il riarmo, con movimenti studenteschi, associazioni pacifiste e partiti come PD e M5S uniti in una mobilitazione vibrante. La 160ª mozione chiede di fermare la cooperazione militare con Israele, dando voce a chi desidera pace e dialogo. Un esempio di cittadinanza attiva e determinazione che coinvolge diverse anime della società, tutte convinte che la soluzione stia nel dialogo e non nella violenza.

All'iniziativa di protesta da piazza Vittorio partecipano movimenti studenteschi, Potere al popolo, Osa, e Cambiare rotta, insieme con un'ottantina di sigle di altri gruppi, anche pacifisti.

La Spezia, sfilano i cortei contrapposti: in piazza antifascisti e CasaPound | Foto | Aggiornamenti - Due cortei contrapposti animano Piazza alla Spezia: da un lato, i militanti di CasaPound, dall'altro, gli antifascisti del comitato pro-Costituzione.

Roma, via ai cortei contro la guerra. Conte: ¬ęIl riarmo √® una follia¬Ľ | Mozione Pd-M5s: ¬ęStop alla cooperazione militare con Israele¬Ľ Vai su X

DIRE NO AL RIARMO √ą DIRE NO ALLA NATO. LE RAGIONI POLITICHE DI DUE CORTEI A ROMA. UNISCITI ALLA RETE DISARMIAMOLI! Quello che sta succedendo √® sotto gli occhi di tutte e tutti: la ‚ÄúTerza guerra mondiale a pezzi‚ÄĚ ha un'accelerazione senz Vai su Facebook

