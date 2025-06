Cortei contro la guerra a Roma Conte | Il riarmo è una follia | Mozione Pd-M5s | Stop alla cooperazione militare con Israele

A Roma, un’onda di protesta si leva contro il riarmo e la cooperazione militare con Israele, coinvolgendo studenti, movimenti sociali e organizzazioni pacifiste. Con oltre ottanta sigle unite in un fronte compatto, questa mobilitazione rappresenta un messaggio forte contro le politiche belliche e per una pace duratura. La loro voce si fa sentire, chiedendo con fermezza di fermare la spirale della guerra e di costruire un futuro di dialogo e rispetto.

All’iniziativa di protesta partecipano movimenti studenteschi, Potere al popolo, Osa, e Cambiare rotta, insieme con un’ottantina di sigle di altri gruppi, anche pacifisti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Cortei contro la guerra a Roma. Conte: «Il riarmo è una follia» | Mozione Pd-M5s: «Stop alla cooperazione militare con Israele»

Manifestazione nazionale contro guerra e riarmo, i cortei previsti a Roma - Roma si prepara a scendere in piazza, unendo voci da tutta Italia contro la guerra e il riarmo europeo.

DIRE NO AL RIARMO È DIRE NO ALLA NATO. LE RAGIONI POLITICHE DI DUE CORTEI A ROMA. UNISCITI ALLA RETE DISARMIAMOLI! Quello che sta succedendo è sotto gli occhi di tutte e tutti: la "Terza guerra mondiale a pezzi" ha un'accelerazione senz

Roma, in migliaia al corteo per la pace: sfilano le bandiere palestinesi | Conte: "Popolo che dice no al riarmo è la stragrande maggioranza" - Sarebbero almeno 100mila, secondo gli organizzatori, le persone che hanno preso parte alla manifestazione nazionale, partita da Porta San Paolo, "No guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo". Lo riporta msn.com

Due cortei contro la guerra e il riarmo a Roma: "Fermare Israele, fermare la terza guerra mondiale" - No guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo’ è partita da Porta San Paolo (Piazzale Ostiense) e si concluderà con un flash mob al Colosseo. Come scrive msn.com