Corruzione l’inchiesta a Prato Si dimette la sindaca Nei guai il vice

In un clima di crescente tensione, la politica di Prato si scuote con le dimissioni di Ilaria Bugetti, sindaca Pd coinvolta in un caso di corruzione. A poco più di una settimana dall’avviso di garanzia, il suo passo indietro segna un momento cruciale per la città , tra sospetti e interrogativi sulla trasparenza delle istituzioni. La vicenda lascia aperti molte domande: quale sarà il destino di Prato e delle sue istituzioni?

Le dimissioni di Ilaria Bugetti, la sindaca Pd di Prato indagata per corruzione insieme all’imprenditore tessile Riccardo Matteini Bresci, sono arrivate a una settimana dall’avviso di garanzia ricevuto dalla Procura di Firenze con il quale i sostituti procuratori chiedevano gli arresti domiciliari per la prima cittadina e la reclusione in carcere per l’industriale. E le dimissioni sono arrivate a 24 ore dal Consiglio comunale in cui aveva detto di voler dimostrare la sua innocenza andando avanti nel suo ruolo e presentandosi lunedì prossimo davanti al gip di Firenze per l’interrogatorio di garanzia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Corruzione, l’inchiesta a Prato. Si dimette la sindaca. Nei guai il vice

