Corriere dello Sport – si lavora su offerta e ingaggio

Il calciomercato si infiamma, e le trattative tra club e agenti proseguono senza sosta. Tra incontri quotidiani e strategie ben studiate, le squadre italiane cercano di rafforzarsi per affrontare la nuova stagione. In questo scenario vivace, le parole di Sartori e i contatti con Moggi lasciano intravedere importanti sviluppi. Rimanete con noi: scoprite tutti gli aggiornamenti sui grandi colpi di mercato e le mosse piĂą sorprendenti del momento.

I contatti sono continui, quotidiani, anche ieri Giovanni Sartori ha parlato con Alessandro Moggi, il procuratore di Ciro Immobile, e possiamo assicurarvi che da una parte il Ciro nazionale ha scelto il Bologna per potersi rilanciare in Italia e che da un'altra la stessa area tecnica rossoblù ha individuato in questo attaccante dal gol facile la soluzione più costruttiva da regalare a Vincenzo Italiano e da aggiungere a Santiago Castro e Thijs Dallinga. Che vedendolo lavorare quotidianamente avrebbero anche la possibilità di crescere e di imparare l'arte e il mestiere del goleador, perché in questo senso Immobile da anni è un autentico professore.

