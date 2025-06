Corriere dello Sport | Ndoye-Napoli si tratta E per Osimhen c’è ancora lo spettro Arabia

Il calciomercato azzurro infiamma le pagine del Corriere dello Sport: mentre il Napoli si prepara ai primi giorni di ritiro in Trentino, il direttore sportivo Giovanni Manna lavora senza sosta per rafforzare la rosa e accontentare le richieste di Antonio Conte. Tra le trattative più calde, spicca quella con Ndoye, 24 anni, ma l’ombra di un possibile addio di Osimhen per l’Arabia continua a inquietare i tifosi. La campagna estiva si fa sempre più avvincente, e il futuro partenopeo è tutto da scrivere.

Un Napoli quasi pronto già per i primi giorni del ritiro in Trentino: è questo l'obiettivo del direttore sportivo Giovanni Manna, impegnato su più tavoli per consegnare ad Antonio Conte una rosa competitiva e completa. Come scrive Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, uno dei nomi più caldi sul taccuino azzurro è quello di Dan Ndoye, 24 anni, esterno del Bologna che ha convinto per duttilità e intensità. Manna, secondo quanto riporta Palliggiano sul Corriere dello Sport, ha già incontrato gli agenti dello svizzero.

