Corriere dello Sport | Frenata Milinkovic Suzuki in corsa

Il calciomercato infiamma le pagine del Corriere dello Sport, che mette in evidenza la frenata di Milinkovic-Savic e la corsa di Suzuki. Intanto, il Napoli si assicura il futuro di Alex Meret con un rinnovo biennale fino al 2027, consolidando il suo progetto vincente. La sessione di mercato si fa sempre più incerta e ricca di sorprese: le trattative sono in pieno fermento e tutto può succedere.

"> Il Napoli ha raggiunto un accordo per blindare Alex Meret. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il portiere friulano prolungherĂ il contratto in scadenza a giugno, firmando un rinnovo biennale fino al 2027. Una stretta di mano giĂ avvenuta nelle scorse settimane, con l’annuncio ufficiale atteso a breve. Nessun dubbio sulla volontĂ delle parti: Meret e il club hanno sempre voluto continuare insieme. Secondo quanto riportato da Tarantino sulle colonne del Corriere dello Sport, Meret affronterĂ così l’ottava stagione in maglia azzurra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Frenata Milinkovic, Suzuki in corsa”

In questa notizia si parla di: corriere - sport - frenata - milinkovic

Corriere dello Sport – Dal Portogallo: “Francisco Conceiçao non resterà alla Juve: è deciso” - Secondo il Corriere dello Sport, Francisco Conceiçao è destinato a lasciare la Juventus. L’esterno offensivo portoghese, arrivato in prestito dal Porto la scorsa estate, non prolungherà la sua permanenza a Torino, gettando interrogativi sul futuro del calciomercato bianconero.

Ieri è stato congelato l’arrivo di Musah, il Napoli s'è preso qualche giorno: il motivo; PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 13 Maggio 2023.

Corriere dello Sport: "Milinkovic stop, è febbricitante. Sarri spera di averlo con il Milan" - Dieci assenti alla ripresa e il tecnico biancoceleste ha deciso di rimandare la doppia ... tuttomercatoweb.com scrive

Fiorentina, la strategia in porta: Milinkovic frenato da... Mandragora - Servirà ancora un po’ di tempo per capire che direzione prenderanno le strategie della Fiorentina tra i pali in vista della prossima stagione. Scrive corrieredellosport.it