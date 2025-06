Corriere dello Sport – Atalanta perché lo United ha puntato Carnesecchi e cosa è successo con Onana

Il Manchester United ha messo gli occhi su Marco Carnesecchi, uno dei portieri più promettenti d’Europa, grazie alla sua eccezionale stagione con l’Atalanta. Gli osservatori dei Red Devils hanno studiato attentamente le sue performance, considerandolo il candidato ideale come nuovo numero uno in caso di cessione di André Onana. Ma cosa c’è dietro questa scelta strategica? Scopriamolo insieme, tra conferme e sorprese, nel nostro approfondimento.

Arrivano conferme dal Corriere: Il Manchester United conosce alla perfezione i numeri e la storia di Marco Canesecchi. Gli osservatori dei Red Devils hanno infatti studiato da vicino durante questa stagione il portiere della Nazionale, protagonista in Italia ed Europa con l'Atalanta, e tra i migliori d'Europa per interventi e prestazioni offerte. È lui quindi il primo obiettivo in caso di cessione di André Onana: l'ex Inter ha deluso ed è finito nei radar del Monaco. Gli inglesi stanno trattando anche altri portieri, tra cui Emiliano "Dibu" Martinez dell'Aston Villa, ma il nome di Carnesecchi è lì, in cima alla graduatoria, anche se non sarà facile convincere l'Atalanta a cederlo.

