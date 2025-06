Corriere dello Sport | Anguissa rimane Mediana da sogno

Il futuro di Frank Zambo Anguissa al Napoli si conferma ancora una volta brillante e deciso. Dopo aver attraversato momenti di incertezza e aver attirato l’interesse internazionale, il centrocampista camerunese ha scelto di rimanere fedele alla magia partenopea. La sua presenza continua a essere un vero tocco di classe nel cuore del centrocampo azzurro, dimostrando che, anche in un mondo di sogni, la mediana da sogno rimane ancorata alla realtà.

Corriere dello Sport: “Anguissa rimane. Mediana da sogno”"> Frank Zambo Anguissa continuerà a vestire la maglia del Napoli. Dopo aver meditato sull’addio e attirato l’interesse dalla Saudi Pro League, il centrocampista camerunese ha deciso di restare all’ombra del Vesuvio. Lo scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, spiegando che la società era pronta ad assecondare una sua eventuale partenza – prezzo fissato a 20 milioni, con l’Al-Qadsiah pronto all’offerta – ma il centrocampista ha sciolto ogni dubbio, optando per la permanenza. La notizia, racconta ancora Tarantino sul Corriere dello Sport, rappresenta una svolta fondamentale per il progetto tecnico di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Anguissa rimane. Mediana da sogno”

In questa notizia si parla di: corriere - sport - anguissa - rimane

Corriere dello Sport – Dal Portogallo: “Francisco Conceiçao non resterà alla Juve: è deciso” - Secondo il Corriere dello Sport, Francisco Conceiçao è destinato a lasciare la Juventus. L’esterno offensivo portoghese, arrivato in prestito dal Porto la scorsa estate, non prolungherà la sua permanenza a Torino, gettando interrogativi sul futuro del calciomercato bianconero.

Anguissa tra Arabia e Turchia: il Corriere dello Sport fa il punto della situazione Doppia offerta del Besiktas rifiutata, con il club bianconero non spintosi troppo oltre i 10 milioni L'Al-Qadsiah osserva interessato: l'ultima parola sul futuro al centrocampista Vai su Facebook

Bologna-Napoli risultato 1-1: Anguissa illude, poi la squadra di Conte si spegne. E Ndoye pareggia di tacco; Napoli, rinnovo automatico per Anguissa. Ma resta la tentazione Arabia; Il Napoli valuta Anguissa a 30 milioni mentre il Fenerbahce affronta il Besiktas.

Anguissa verso la permanenza. Il Napoli ha fatto chiarezza su O'Riley - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato della situazione del Napoli relativa al settore del centrocampo. Si legge su msn.com

Corriere dello Sport: “Napoli, tra Anguissa e Musah: centrocampo sospeso” - Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il mediano camerunese è attratto dall’ipotesi di trasferirs ... Scrive informazione.it