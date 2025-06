Corrado Barazzutti | Vi spiego perché Musetti è l'unico che può stare tra Sinner e Alcaraz oggi

Corrado Barazzutti analizza la ascesa di Lorenzo Musetti, l’unico in grado di sfidare Sinner e Alcaraz oggi. Le sue parole rivelano il talento e la determinazione del giovane tennista italiano, che sta emergendo come protagonista nel panorama internazionale. Tra battaglie epiche e sfide emozionanti, Musetti si distingue come una promessa da tenere d’occhio. Scopriamo insieme perché potrebbe essere lui a scrivere il futuro del tennis italiano e mondiale.

Corrado Barazzutti ai microfoni di Fanpage ha parlato di Lorenzo Musetti, e della sua crescita. Un'occasione anche per tornare sul duello Sinner-Alcaraz e sulla sconfitta di Jannik contro Bublik. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Jannik Sinner diventa l'italiano con il maggior numero di semifinali Slam nella storia del tennis azzurro 6 - Jannik Sinner 5 - Nicola Pietrangeli 3 - Adriano Panatta, Matteo Berrettini 2 - Giorgio de Stefani, Beppe Merlo, Corrado Barazzutti, Lorenzo Musetti Vai su X

Jannik Sinner dalla parte di Draper, Djokovic e Zverev. Lorenzo Musetti da quella di Alcaraz e Rune. Domenica 25 maggio parte il Roland Garros e per i #tennis Vai su Facebook

