Cormano Casa e Ospedale di Comunità | iniziati gli scavi

Proseguono senza sosta i lavori per la Casa e l’Ospedale di Comunità in via Tobagi, a Cormano. Gli scavi sono iniziati, segnando un passo importante verso la realizzazione di strutture innovative dedicate alla salute e all’assistenza nel quartiere di Fornasè. Un progetto che promette di migliorare la qualità della vita dei residenti e di rafforzare il senso di comunità. Il futuro si costruisce oggi, e questa è solo l’inizio di un cambiamento positivo.

Cormano, Casa e Ospedale di Comunità in via Tobagi: iniziati gli scavi. Proseguono i lavori per la realizzazione della Casa e dell'Ospedale di Comunità in via Tobagi, al quartiere settentrionale di Fornasè: non solo all'interno dell'area a cantiere di 5mila metri quadrati ma anche nello spazio a parcheggio di mille e 100 metri quadrati che .

