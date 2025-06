Corinne Cléry | ‘Mio figlio mi augura la morte Serena Grandi mi ha pugnalata’

Corinne Cléry, volto iconico degli anni ’70, torna a parlare dopo otto anni di silenzio per rivelare un dolore profondo e inquietante. Durante la puntata di Storie al bivio show su Rai 2, l’attrice ha condiviso una confessione toccante, tra accuse e minacce legali, che scuote il pubblico e riaccende il dibattito sul suo passato e le sue ferite più intime. Un racconto che lascia il segno e apre questioni ancora irrisolte.

L’attrice a Storie al bivio show: accuse, dolore e una diffida legale. Corinne Cléry, volto iconico del cinema europeo degli anni ’70, rompe un silenzio lungo otto anni. E lo fa davanti alle telecamere di Storie al bivio show, il programma condotto da Monica Setta, in onda martedì 24 giugno su Rai 2. Ma non si tratta di un ritorno in scena nostalgico: è una confessione amara e straziante, quella che l’attrice affida al pubblico, denunciando una relazione familiare precipitata nell’orrore. ‘Mio figlio mi ha dato schiaffi, ora vuole vendere la casa dove vivo’»’. «Non parlo con mio figlio da otto anni», esordisce Cléry. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Corinne Cléry: ‘Mio figlio mi augura la morte, Serena Grandi mi ha pugnalata’

In questa notizia si parla di: corinne - cléry - figlio - augura

Corinne Clery: “Purtroppo Serena Grandi mi fa la guerra solo per fare parlare di sé” - Corinne Clery, icona indimenticabile del cinema italiano e internazionale, si è aperta in una lunga intervista svelando i suoi ultimi progetti, le amicizie importanti come quella con Barbara Bouchet, e i suoi amori più intensi.

#corinneclery parla del suo dissidio con #serenagrandi. L’attrice Corinne Clery ha rilasciato un’intervista per il settimanale #gente durante la quale, tra le altre cose, ha parlato anche del rapporto con Serena Grandi, ex-moglie del suo grande amore #BeppeEr Vai su Facebook