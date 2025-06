Corinne Clery la triste confessione sul figlio | Cosa mi ha fatto

Corinne Cléry, icona del cinema francese, si apre per la prima volta sul dolore che le lacera l’anima: il rapporto spezzato con suo figlio. In un’intervista toccante a Monica Setta, l’attrice rivela ferite profonde e verità sconvolgenti, rivelando il peso di parole dure e silenzi lunghi otto anni. Un racconto di ferite e speranze che ci invita a riflettere sulla complessità dei legami familiari.

Per la prima volta, Corinne Cléry ha scelto di raccontare pubblicamente il dolore che la tormenta da anni: il rapporto distrutto con suo figlio. In un’intervista intensa concessa a Monica Setta per Storie al bivio, in onda martedì 24 giugno su Rai 2, l’attrice francese oggi 75enne ha svelato un vissuto segnato da parole violente, insulti pesanti e perfino schiaffi ricevuti da quel figlio che aveva cresciuto da sola. “Non parliamo da otto anni. Ma quello che sta accadendo ora è ancora più grave: vuole vendere la casa dove abito, quella di cui gli ho donato la nuda proprietà”, ha dichiarato con voce ferma, lasciando trasparire tutta la sofferenza che per troppo tempo ha tenuto nascosta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it